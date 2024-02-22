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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Garanti Bankası'nın tahvil ihracına ilişkin paylaşımı alıntılayarak, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Bakan Şimşek, bu kapsamda dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

Şirketlerin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebildiğine dikkati çeken Şimşek, paylaşımında, "Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.