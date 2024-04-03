Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceliklerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.ANKARA (İGFA)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Aylık enflasyonun öngörüler doğrultusunda Mart ayında gerilediğini belirten Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.