Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı işgücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - 2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonominin üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleştiğini, böylece sanayi üretiminin yıl genelinde yüzde 0,4 arttığını belirtti.

"2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi" diyen Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisi program sayesinde elde edilen kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü olduğunun altını çizdi.