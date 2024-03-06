İlave sıkılaşma adımlarına yönelik bir basın duyurusu payalaşan Merkez Bankası'nın açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten destek geldi. Bakan Şimşek, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık enflasyonun Şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır." dedi.

Merkez Bankası'nın ilave sıkılşma adımlarına yönelik basın duyurusunu alıntılayan Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacağını kaydetti.