Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın normalleşme adımları sürerken İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam edildiğini kaydetti.

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük" diyen Bakan Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1799364252752290023