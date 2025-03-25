Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım" işlemini değerlendirerek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli adımların atıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kısa bir süre önce Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine başlamıştı.

Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın paylaşımını da alıntılayarak, TCMB tarafından hazırlanan Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerinin ne anlama geldiğinin anlatıldığı videoya yer verdi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1904442500200153414