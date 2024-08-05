Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun düştüğünü belirterek, "Temmuz'da aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise Haziran'a göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi" dedi.

Ana hedefin dezenflasyon olan programın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.