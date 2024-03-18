Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasına ilişkin iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan “Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi” iddiası doğru olmadığını açıklayan İletişim Başkanlığı, konuya açıklık getirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde bir iftar yemeğinde bir araya gelmiştir. İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek’in iftara katılan bankacılara “faiz artırma talimatı” verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır" ifadeleri yer aldı.