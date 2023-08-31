Türkiye'nin 2. çeyrekte yüzde 3,8 büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güç büyüme performansına devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2. çeyrekte yüzde 3,8 büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin güç büyüme performansına devam ettiğini söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle;

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olmuştur. Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarete rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir. Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır".