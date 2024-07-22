Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığnı belirterek, "Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi. Bakan Şimşek, paylaşımında, enflasyon beklentilerinini hedeflerine yakınlaştığını belirterek, "Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü. OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi" vurgusu yaptı.

DEZENFLASYON DAHA DA BELİRGİNLEŞECEK

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancını gösterdiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Temmuz ayında aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" diye konuştu.

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.