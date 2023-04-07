Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Soylu, Hakkari'nin Alandüz Bölgesinin teröristlerinden tamamen temizlendiğini sosyal medya hesabından paylaşırken, PKK’nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist,in de saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bu kez haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Alandüz bölgesinin teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu. Son operasyonda turuncu kategorisindeki teröristte etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarınca terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.