Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilen anma töreninde Bakan Tekin, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirleri ile Polis Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretine Bakan Tekin'in yanı sıra birim amirleri de katıldı.