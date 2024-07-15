Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilen anma töreninde Bakan Tekin, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirleri ile Polis Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı.
Şehitlik ziyaretine Bakan Tekin'in yanı sıra birim amirleri de katıldı.
Kaynak: igf