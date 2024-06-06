Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla düzenlenen "Birlikte İyiliği Resmediyoruz" etkinliğine katıldı.ANKARA(İGFA) - MEB Beşevler Kampüsü'ndeki "Çevreye ve Çevresine Duyarlı Genç Gönüllüler" temasıyla yapılan etkinlikte Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Birlikte İyiliği Resmediyoruz" projesi kapsamında oluşturulan stantları gezen Tekin, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, insanlara karşı hem hukuki hem de ahlaki sorumluluklarını yerine getirme şuuruyla öğrencileri yetiştirmenin Bakanlığın asli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitiminden geçtiğini aktaran Tekin, yaklaşık 4 bin öğretmenin de olağanüstü hâller, afetler ve felaketlerle ilgili eğitim aldığını vurguladı.

