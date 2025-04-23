Mlli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara seslenerek, onların adalet, merhamet ve bilimle geleceği şekillendireceğine olan inancını vurguladı. Bakan Tekin, eğitimde akademik başarının yanı sıra kadim değerlere bağlı bireyler yetiştirme hedefini yineledi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Çocukları ülkenin en kıymetli emanetçileri olarak nitelendiren Bakan Tekin, “Sizler, kalplerinizdeki iyilikle ve düşlerinizdeki renklerle bu ülkenin umudusunuz. Hayal kurmaktan, öğrenmekten vazgeçmeyin. Türkiye’miz, sizinle daha güçlü ve güzel olacak” dedi.

Okulların sadece eğitim yuvası değil, hayallerin büyüdüğü, değerlerle donatılan birer yuva olduğunu belirten Bakan Tekin, çocukların adalet, merhamet ve bilimle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “Bir milletin istikbali, çocuklarının kalbinde yeşeren merhamet ve adaletle kurulur” ifadesini kullandı. Ulusal egemenliğin ve demokrasinin güvencesi olarak gördüğü çocukların, barış ve eşitlik temelinde bir dünya inşa edeceğine inandığını söyledi.

Ailelere ve öğretmenlere de seslenen Tekin, çocukların sevgi dolu ailelerde ve şefkatli sınıflarda yetişmesinin önemine dikkat çekti. Eğitimde akademik başarı kadar kadim değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan, “Çocuklarımız, kökleri bu topraklarda, dalları çağın bilgisiyle yeşeren çınarlardır” dedi.

Bakan Tekin, mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli egemenlik mücadelesinde emeği geçen kahramanları anarak tamamladı.