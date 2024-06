Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dayanıklı Sınıflar Hareketi projesi kapsamında başlatılan eğitim kursu programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zor zamanlar karşısında sergilenen olumlu tutum ve davranışları güçlendiren, psikolojik dayanıklılığı artırmayı hedefleyen Dayanıklı Sınıflar Hareketi projesi kapsamında başlatılan eğitim kursu programına katıldı.

Bakan Tekin, Mogan MTAL Uygulama Otelinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Dayanıklı Sınıflar Hareketi projesinin önemini vurgulayarak, "İçinde yaşadığımız ülke birçok açıdan bu projenin uygulanmasını gerekli kılıyor." dedi.



Bu projeye ciddi şekilde ihtiyaç duyulan bir toplumsal ortamda yaşadıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Deprem, bunun örneklerinden biri. Sahip olduğumuz farklı renkte, çok farklı kültürlerde insanların bir arada huzur ve barış içinde yaşaması gibi güzel bir gelenek ortaya çıkarıyoruz ama o kadar kritik bir coğrafyada yaşıyoruz ki her an, her şey bu dayanıklı sınıflar projesinde öğretmen arkadaşlarımızın sahip olduğu bu birikime ihtiyaç duyabileceğimiz olayları beraberinde getirebilir. Ben o yüzden bu projeyi gerçekten çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Bu ve benzeri projelere katkı sunmak isteyen herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Tekin, projeye emek veren herkese teşekkür etti.