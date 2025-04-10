Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum'da düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısında, Çorum'un eğitim ortamının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliği'nde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'de eğitim kalitesinin son 20 yılda önemli ölçüde arttığını belirten Bakan Tekin, "Eğitim altyapısına yapılan yatırımlar uluslararası raporlarda övgüyle anılıyor" dedi.

Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'li rakamlarda olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da uluslararası göstergelerin üzerinde olduğunu ifade etti. Çorum'daki eğitim ortamının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten Bakan Tekin, temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 17, ortaöğretimde ise benzer bir seviyede olduğunu kaydetti.

Bu arada ildeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilkokulda 16, ortaokulda 11, ortaöğretimde ise 10 olduğunu açıklayan Bakan Tekin, toplantıda ayrıca ilin ihtiyaç duyduğu proje bazlı çalışmaları ve inşaat yatırımları konusunu da değerlendirdi.