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Millî Eğitim Bakan Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kocaeli'de il değerlendirme toplantısına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İlk olarak Kocaeli valiliğini ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, burada düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Tekin, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Tekin, temel insan haklarını ve hukuk ilkelerini korumakla görevli uluslararası kuruluşların, insanlık imtihanında başarısız olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, bu kurumları yöneten kişilerin tercihlerinin, siyasal veya ideolojik olduğunu ya da bu kişilerin tabi oldukları metinlerde problem olduğunu belirterek, dünyadaki siyasal düzenin bu anlamda gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.



Görevi devraldıktan sonra Türkiye'yi il il dolaştığını anlatan Tekin, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak çok büyük bir teşkilatız. Bu teşkilat, merkezi kararlarla veya merkezden yereli görmeden alınan kararlarla belki sağlıklı yönetilemeyebilir. Bu anlamda hem fiziki altyapımızla hem insan kaynakları portföyümüzle hem de eğitimin içeriği ve niteliğiyle ilgili konularda kararları almadan önce, sahada yükümüzü çeken mesai arkadaşlarımız ile bize paydaşlık eden valilerimiz, belediye başkanlarımız, siyasetçilerimizle istişare ederek kararlarımızı almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"DERSLİK SAYISI SON 21 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI"

21 yıl önce Türkiye'de 360 bin civarında resmî ve özel derslikte eğitim öğretim hizmeti verildiğini dile getiren Tekin, bugün ise 750 bine yakın resmî ve özel dersliğin bulunduğunu ve mevcut derslik sayısının son 21 yılda iki katına çıktığını aktardı. Bunun önemli bir başarı kriteri olduğuna işaret eden Tekin, "Ayrıca şu an yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin civarında öğretmen vardı. İnsan kaynağı portföyü açısından da Türkiye'de mevcut öğretmen sayısının iki katından daha fazlasıyla eğitim öğretim hizmeti yürütüyoruz. Bu belki içeride çok tartışılıyor. Ancak uluslararası raporlara da yansımış durumda. Türkiye'nin 21 yılda dünya standartlarını, dünya ortalamalarını sağlayacak fiziki altyapı ve insan kaynağı temini yaptığını gösteren veriler..." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki derslik, okul ve öğretmen sayıları hakkında da bilgi veren Tekin, kentte 2001'de 9 bin 700 civarında olan öğretmen sayısının bugün 30 bine, 270 bin olan öğrenci sayısının 510 bine çıktığını, 497 olan okul sayısının, yatırım programında olup inşaatı devam edenler, ihalesi yapılacaklar hariç 1586'ya, 6 bin 700 olan derslik sayısının da 18 bin 525'e yükseldiğini kaydetti.