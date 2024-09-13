Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Sinop'ta Valiliği ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.SİNOP (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop ziyareti öncesinde, yol güzergâhında bulunan Tangal köyüne geçerek Tangal İlkokuluna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Okulda bir anda Bakan Tekin'i karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı. Tekin, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, isteklerini sordu.

Bakan Tekin daha sonra Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Mustafa Özarslan'la ildeki eğitim faaliyetlerine ilişkin görüştü.

Daha sonra Rahmi Demir Sosyal Tesislerinde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık eden Bakan Tekin, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı, istişarelerde bulundu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gittikleri şehirlerde yöneticiler ve öğretmenlerle istişare yapma sürecini çok önemsediklerini söyledi. "Öğretmenler odası" formatıyla öğretmenlerle sohbet ederek değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Tekin, Sinop'ta da bu toplantılarla kentin eğitim durumunu masaya yatırdıklarını anlattı.

Bakan Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimin fiziki altyapısı, teknolojik altyapısı itibarıyla başta OECD olmak üzere tüm bu tür değerlendirmeleri yapan raporlarda hep dünya ortalamasının üstünde bir yere yerleşmiş durumda. Bilhassa, mesela teknolojik altyapısı itibarıyla etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız. Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse."

Bakan Tekin toplantının ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Yusuf Tekin, daha sonra öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelerek görüş ve talepleri dinledi.