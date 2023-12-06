Tahmini Okuma Süresi: dakika

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'dan gelen özel eğitim öğrencileri ile anaokulu öğrencilerini ağırladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Otizm Derneği ve Erzurum Otizm Spor Kulübü bünyesinde farklı okullardan gelen öğrenciler ile Erzurum Yenikent Anaokulu öğrencilerini Bakanlıkta ayrı ayrı kabul etti.

İlk olarak velileri ve öğretmenleri eşliğinde gelen özel öğrencilerle bir araya gelen Bakan Yusuf Tekin, kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Tekin, birçoğu Ankara'ya ilk kez gelen öğrencilerle sohbet ederek eğitim ve spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlere istekleri olup olmadığını soran Bakan Tekin, görüşmenin ardından öğrencilerle anı fotoğrafları çektirdi. Öğrenciler ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere Bakanlıktan ayrıldı.

Diğer ziyarette ise Bakan Tekin, Erzurum Yenikent Anaokulu öğrencileri ile buluştu. Anıtkabir ziyaretlerinin ardından Millî Eğitim Bakanlığına geldiklerini anlatan minik öğrencilerin Bakan Tekin ile yaptığı sohbet neşeli anlara sahne oldu. Buluşmada velileri ve öğretmenlerine pek konuşma fırsatı vermeyen anaokulu öğrencileri, Bakan Tekin'e merak ettikleri soruları yöneltti. Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanlığınca cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında önceki gün Erzurum'da da gösterimi gerçekleştirilen "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu izleyenlere değerlendirmelerini sordu.

Görüşme, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.