Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ile Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanoviç'i ayrı ayrı kabul etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görüşmelere iki ülkenin eğitim alanındaki iş birliklerini değerlendirdi.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanoviç'in Sırpça'nın Türkiye'de seçmeli yabancı dil dersleri arasında yer almasına ilişkin taleplerini dile getirmesi üzerine Bakan Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında eğitim alanında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında resmî dillerin karşılıklı olarak öğretilmesi çerçevesinde konunun ele alınabileceğini vurguladı.

Bakan Tekin, Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev'i kabulünde ise iki ülke arasındaki güçlü kültürel bağlara işaret ederek, eğitim alanındaki iş birliklerinin artırılması için yapılacak projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında eğitim alanında müzakereleri devam eden anlaşma ve diğer eğitim iş birlikleri değerlendirildi.