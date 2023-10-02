Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunu ziyaret ederek ilk ders zili öncesi düzenlen bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.İSTANBUL (İGFA) - Her fırsatta okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu kez haftanın ilk gününde İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunu ziyaret ederek ilk ders zili öncesi düzenlen bayrak törenine katıldı.,

Bayrak töreni sonrasında derse başlamadan önce bahçede kültürfizik hareketleri yapan öğrencileri izleyen Bakan Tekin, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, isteklerini dinledi.

Bakan Tekin, son olarak öğretmen odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.