Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'de Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu ile Bornova Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.İZMİR (İGFA)- Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından karşılaşılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beden eğitimi dersini bahçede işleyen ve basketbol oynayan öğrencilerin yanına giderek sohbet etti, öğrencilerin isteği üzerine basketbol toplarına imza attı. Daha sonra sınıfları gezen Bakan Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti, isteklerini sordu.

Okulun öğretmenler odasında da meslektaşlarıyla bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve önerilerini aldı.

Bakan Tekin'in okul ziyaretleri kapsamındaki ikinci durağı, Bornova Anadolu Lisesi oldu.

Okulda çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, burada da öğretmen ve öğrencilere bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bakan Tekin, daha sonra takvimlerin dört yılda bir gösterdiği 29 Şubat'a doğum günü denk gelen Beden Eğitimi Öğretmeni Hikmet Servi'ye doğum günü sürprizi yaptı.