Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim alanındaki iş birliği konularını görüşmek üzere bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanı olarak göreve geldikten sonra ilk ağırladıkları heyetin KKTC heyeti olduğunu belirterek bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak KKTC ile "iki devlet tek millet" anlayışını sözde değil, özde hayata geçirmek istediklerini ve hükümetler arası ilişkilerin yanı sıra toplumlar arası ilişkilere de büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Tekin, "Bir millet olma vasfının devam ettirmenin önemine çok inanıyorum. Bunu yapmamız gerekiyor. Bizim görevimiz aslında bir millet vasfının devam etmesini sağlamak. Bu konuda da bizim üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" mesajını verdi.

İki ülke arasında daha önce başlayan ve devam eden çalışmalar olduğuna işaret eden Bakan Tekin, KKTC'yle her konuda iş birliği yapmaya açık olduklarını kaydetti.

KKTC Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yeni görevinden dolayı Bakan Tekin'e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra iki ülke arasında yıllardır süren güzel ve verimli bir iş birliğinin devam ettiğini hatırlattı.