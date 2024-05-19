Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi ve "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyununu izledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"nin açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Türk gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sergide, ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve daha sonra sınıf duvarları ile ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan tarihî Atatürk portresinin yer aldığını, bu portrenin Millî Eğitim Bakanlığı ile özdeşleşen bir portre olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Biz bu portreyi arşivlerimizde bulduk, kamuoyuyla paylaşılmasını istedik. Atatürk'ün 1932 yılında Bursa'da çekilmiş bir fotoğrafından, ressam Şeref Sonel'in sulu boyayla yaptığı bir tablo. Daha sonra bizim ders kitaplarımız başta olmak üzere bütün materyallerimizde yerini almış durumda. Buna en iyi sahip çıkacak yer de Millî Eğitim Bakanlığı. Sergide göreceksiniz, Ali Rıza Binboğa'dan Kemal Sunal'a kadar birçok sanatçının da öğretmenler, öğrenciler, okullar, eğitim sistemiyle ilgili videolarda, sinemalarda, müziklerde bu portreye rastlıyoruz. Bizimle özdeşleşmiş bir tablo."

"Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, kendisinin de çok katkısı bulunan bir oyun olduğunu söyledi.

Senarist ve akademisyenlerden oluşan bir ekiple oyunu daha önce izleyiciyle buluşturmak istediklerini ama Kovid-19 salgını sebebiyle bunu gerçekleştiremediklerini belirten Tekin, "Millî Eğitim Bakanlığı süreci başlayınca aynı ekibi tekrar topladık, sıfırdan başladık. Cumhuriyetin 100. yılında bu oyunu tiyatro severlerle, bütün öğrencilerimizle, gençlerimizle, vatandaşlarımızla buluşturma imkanı nasip oldu." dedi.

Oyunda Millî Mücadele, cumhuriyet, cumhuriyetin değerleri ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına yer verildiğini, bu değerlere sahip çıkmanın amaçlandığını vurgulayan Tekin, oyunda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.