Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Birinci Toplantısı kapsamında Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile birlikte Türkiye'ye gelen Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde heyetler arası gerçekleşen görüşmede Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında gerçekleşen eğitim iş birliği konularında görüş alışverişi yapıldı.

Bakan Yusuf Tekin, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Romanya Eğitim Bakanı Sayın Ligia Deca ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde öğrenci hareketliliği, kardeş okullar, Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Türkiye Maarif Vakfı Okulu, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'na dair görüş alışverişinde bulunduk.

Bakan Tekin ve Romanya Eğitim Bakanı Deca, iki dost ülke arasında eğitim iş birliklerinin daha ileri noktaya taşınması temennisinde bulundu.