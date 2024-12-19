Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonuna katılarak sunum yaptı.ANKARA (İGFA) - TBMM'deki toplantıda komisyon üyelerine sunum yapan Bakan Yusuf Tekin; kadının, hayatın her alanında toplumun mimarı olduğunu söyledi.

Kadının varlığı olmadan ailenin, aile olmadan da güçlü bir toplumun inşa edilemeyeceğini belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" sözlerini hatırlattı. Tekin, "Kadına yönelik her türlü şiddet; adalete, merhamete ve insanlığın onuruna ihanettir. Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına göz yummayacağımız gibi, bu mücadeleyi sadece yasalarla değil; zihniyet dönüşümüyle, topyekûn bir seferberlik anlayışıyla çözebiliriz." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 3 kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirten Tekin, OECD verilerine göre ise Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranının yüzde 38 olduğunu aktardı. Tekin; bu tablonun, sorunun ciddiyetini ve önlenmesi için atılacak adımlara ihtiyacın aciliyetini gösterdiğini vurguladı.

Şiddetin, bireyin duygu dünyasında derin yaralar açmakla kalmayıp empati yeteneğini körelterek sağlıklı ilişkiler kurma becerisini de zayıflattığını kaydeden Tekin, "Bu nedenle, kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel bir mesele olarak değil; aynı zamanda bireyin psikolojik, sosyal ve ekonomik bütünlüğünü etkileyen kapsamlı bir sorun olarak ele alınmalı." sözlerini sarf etti.

Toplumsal eşitsizlikleri besleyen unsurların bu mücadeleyi daha da zorlayıcı hâle getirdiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız salgın süreci ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında süregelen savaşlar ve çatışmalar, eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Savaşlar ve salgının yarattığı kriz ortamları, kadınları ve çocukları savunmasız bırakırken, şiddet vakalarının artışını da hızlandırmıştır. Filistin'de işgal altındaki topraklarda kadınlar, çocuklarıyla birlikte bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışırken fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin en ağır biçimlerini yaşamaktadır. Benzer şekilde, Suriye'de Baas rejimi döneminde kadınlar ve çocuklar, benzeri işkence ve kötü muameleye maruz kalmışlardır."

"KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR SAĞLADIK"

Millî Eğitim Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını ve bu farkındalık bilinciyle hareket etmeye gayret ettiklerini anlatan Tekin, bu doğrultuda çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının tüm bireylerinin her türlü şiddetten korunmasını sağlamak adına kapsamlı adımlar attıklarını belirtti. Tekin, çocukların eğitime erişimini artırmak ve toplumun her kesimini eğitime dâhil etmek amacıyla "Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi," "Eğitim ve Güvenlik Projesi," "Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi" gibi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.