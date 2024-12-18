Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Finlandiya, Singapur ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri ile beraberindeki heyetleri ayrı ayrı kabul etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunmak üzere gelen Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Singapur Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng ve Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson Sinclair'i makamında kabul etti.



Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmede eğitim alanında yapılan iş birliği konuları ele alındı.

Büyükelçiler Hamalainen, Peng ve Sinclair, kabulleri için Bakan Tekin'e teşekkürlerini ilettiler.