Tahmini Okuma Süresi: dakika

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü dolayısıyla "Kıymetli meslektaşlarım / Sevgili öğretmenlerim" diyerek yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın şafağında, kendini yeni neslin inşasına adamış, ufukta görünen aydınlığı ellerinde büyüten siz değerli çalışma arkadaşlarım, Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum.



Değerlerimize bağlı kalarak evrensel düşünen, çağı yakalayan dürüst ve çalışkan nesil, yani güzel vatanımızın geleceği sizlere emanettir. Bu emanet sizleri dik tutan, gururla taşıdığınız bir meşale olarak ellerinizde durmaktadır.

Biliyorum ki eğitim öğretimin en ağır mesuliyeti sizlerde. Biz, bu mukaddes görevin ortaya çıkardığı ihtiyaçlarınızın farkındayız. İmkânları sizlerin hizmetine sunmak bizim mesuliyetimiz. En iyi şartlarda, güvenlik içinde görevinizi ifa etmeniz için elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Zihninizin, gönlünüzün ferah ve aydınlık kalması adına mesleki itibarınızı korumak ve yüceltmek, maddi imkânlarınızı iyileştirmek ve teknolojik gelişmeleri sizlere sunmak için çalışmalarımızı istikrarlı biçimde sürdürdüğümüzü bilmenizi isterim.

Bu milletin evlatları için attığınız her adım, söylediğiniz her güzel söz, yürüttüğünüz her proje, geliştirdiğiniz her sağlam fikir, hülasa tüm fedakârlıklarınız için şahsım ve milletim adına sizlere teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla yâd ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yazacağınız başarı hikâyesinin yolunu açmayı, bu vatana borcum biliyorum.

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum."