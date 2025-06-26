Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4 sistemi) OECD ortalamalarını aştığını belirterek, sistemin yeniden tartışılabileceğini ve kamuoyu görüşlerine göre TBMM’ye yasal düzenleme sunulabileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, Türkiye’de 2012’den beri uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemiyle ilgili değişiklik tartışmalarına açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Bakan Tekin, 28 Şubat sürecinde Türkiye’nin okullaşma oranları ve eğitimde geçirilen ortalama sürenin OECD ortalamalarının altında olduğunu anımsatarak, 12 yıllık zorunlu eğitimin bu oranları dünya standartlarının üzerine çıkardığını ifade etti.

“KAMUOYU TARTIŞSIN, ADIM ATABİLİRİZ”

Bakan Tekin, “Artık OECD ortalamalarının üzerindeyiz. Bu durumda 12 yıllık zorunlu eğitimi tekrar tartışabilir miyiz? Sahadan, akademik camialardan ve öğretmenlerimizden bu konuda eleştiriler geldi. Bakanlık olarak, kamuoyunun tartışmasını istiyoruz. Tartışmaların seyrine göre adım atabiliriz. Bu, yasal düzenlemeyle çözülebilecek bir konu. Görüşlerimizi TBMM’ye sunarız, yaz aylarında tartışmaları değerlendireceğiz. Nihai karar, TBMM’nin inisiyatifine bağlı” diye konuştu.