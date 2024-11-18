Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Bakan Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BM İklim Değişikliği Konferansı COP29 kapsamında bulunduğu Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Cahit Bağcı'dan Azerbaycan'daki eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Tekin ile Büyükelçi Bağcı, gerçekleştirilecek yeni çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Tekin, daha sonra Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde, öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin'e okulun çalışmaları konusunda bilgi verildi.

Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulun Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin eğitim alanındaki en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret etti.

Öğretmenler odasının samimi havasında bir araya geldiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden tebrik ettiğini aktaran Bakan Tekin, "Bakü Türk Anadolu Lisemizi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel ve eğitsel bağları güçlendiren önemli bir kurum olarak görmekteyiz. İnanıyorum ki bu güzide okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz iki kardeş ülke arasındaki bağları güçlendirecektir. Değerli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.