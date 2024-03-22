Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'daki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, ardından okullarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.BURDUR (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'daki programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Vali Türker Öksüz'den kentteki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.



Bakan Tekin, ziyaretin ardından Ercan Akın Fen Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Gazi İlkokulunu da ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşen Bakan Tekin, sınıflarda da öğrencilerle buluştu.

Bakan Tekin son olarak Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrenciler ile görüşerek sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra okulun bahçesinde yapılan bayrak törenine katıldı.