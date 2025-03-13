Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu Erzincan'da, Erzincan Ortaokulundaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - İl ziyareti kapsamında Erzincan Ortaokuluna giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. İlk olarak sınıfları dolaşan Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Daha sonra okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Bakan Tekin, eğitimcilerin görüş ve önerilerini aldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğretmenler, sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da yer aldı.