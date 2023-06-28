Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Tekin, ilk ziyaretlerini afet bölgesine yaptığını belirterek bölgedeki bütün illerde eğitim ortamlarının hem insan kaynağı hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacağını söyledi.ERZURUM (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valiliğini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunarak Millî Eğitim Bakanı olarak atandıktan sonraki ilk seyahatlerini, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin etkilediği bölgelere yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun destekleriyle bölgede eylül başı itibarıyla eğitim öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını anlatan Tekin, "Planladığımız kalıcı yatırımlarımız, derslik sayısı itibarıyla bittiğinde deprem bölgesindeki bütün illerde eğitim ortamları hem insan kaynağı hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak." diye konuştu.

Bakan Tekin, afet bölgesinideki illerden sonra ilk ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdiğini vurgulayarak Erzurum'un, bu coğrafyada hem Türk-İslam devlet geleneği hem de Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki katkısı açısından Anadolu'nun mihenk taşlarından biri olduğunu kaydetti. Tekin, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı projeksiyonu açısından Erzurum, hem kurtuluş mücadelesi hem geçmiş ile gelecek arasında kurulacak bağ hem de tam bağımsız, özgür ve dünya liginde önemli yeri olan bir ülke olmamız açısından, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde kongreler sürecinde verilen 'Manda ve himaye kabul edilemez.' mesajı üzerinden Türkiye Yüzyılı'nın oluşumu ve inşası açısından en güzel mesajların verileceği yer kuşkusuz."

Bakan Tekin, Erzurum'un tarihsel önemine uygun biçimde yeniden canlanması, yeniden Türkiye açısından kilit illerden biri olması için yoğun çalışma içine gireceklerini belirterek "Başta bütün milletimiz olmak üzere tüm İslam âleminin ve Erzurumlu hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında, Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramlaşma programından sonra Uzundere ilçesine geçen Tekin, burada vatandaşlarca çiçeklerle karşılandı. Tekin, bayramlaşıp bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bakan Tekin, buruda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının 1 milyon 200 bin personeli, 21 milyona yakın öğrencisiyle 85 milyonun tamamını ilgilendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim süreci ve sonrasında, eğitimle ilgili bambaşka hayallerinin olduğunu ve "Türkiye Yüzyılı" diye bir kavram inşa ettiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız, '21'inci yüzyılda artık dünyadaki büyük devletler bize sormadan iş yapamayacak, çünkü bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak' dedi. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek ve taşıyacak kadrolar da Milli Eğitim Bakanlığı ve onun bünyesindeki okullarda yetişecek. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanımız, bütün bu hayallerini, bütün bu ideallerini hayata geçirebileceği bir pozisyonda bizi değerlendirmiş oldu. Bu da heyecanımızı, yoğunluğumuzu ve manevi sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor." Gelecek kuşaklar adına ülkedeki insanların daha ekonomik ve daha huzurlu bir ortamda yaşaması için çok çalışacaklarını ifade eden Tekin, bunun için ellerinden gelenin daha fazlasını yapacaklarını belirtti. Uzundere ve Erzurum'a, çalıştığı her kurumda ve dönemde elinden geldiği desteği vereceğini aktaran Tekin, görevi süresince vatandaşlardan özellikle "fiili ve kavli" dua istediğini dile getirdi. "Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz"Kendisinden destek istenilen her konuda elinden geldiğince memlekete hizmet etmeye çalışacağını belirten Tekin, şunları kaydetti: "Çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz ama okula gönderdiğiniz çocuklara annelik ve babalık hukukunu ihmal etmeden üstünüze düşeni yapmanızı istiyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerimiz, tek başına bunu yapamaz. Bir çocuğa hem anne hem baba hem kardeş hem abi hem abla hem de öğretmen olmasını istediğimizde biraz fazla yük yüklemiş oluyoruz. O yüzden fiili duadan kastım, önce kendi çocuklarımızı güzelce yetiştirmek için elimizden geldiğince anne baba, nene dede, vazifesini yerine getirmenizi istiyorum. Kavli dua da namazlardan sonra Allah'tan bizim için yardım dileyin. Şimdiden tek arzumuz budur. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Büyüklerin de ellerinden öpüyorum."