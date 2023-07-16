Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin yürütülen çalışmaları incelemek üzere gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında bu kez İstanbul'daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaptığı okul ziyaretlerinin yeni adresi, azınlık okullarından İstanbul'daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi oldu.

Fener Rum azınlık okullarını ziyaretinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, daha sonra okulun yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Tarihî okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere okulun ihtiyaç duyduğu konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteği sağlayacaklarını kaydeden Bakan Tekin, okula yaptığı ziyarete ilişkin "Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği; bir arada ve barış içinde yaşamanın en müşahhas örneklerinden olan ve İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık." ifadelerini kullandı.