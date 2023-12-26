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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'teki programları kapsamında okul ziyaretinde bulunarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, şehit ailesine taziyede bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep temasları kapsamında ilk olarak Nurdağı Hüsniye Özdemir İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulun bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, öğrencilerin oyunlarına katıldı. Tekin burada öğretmenlere de buluşarak talepleri dinledi.

Bakan Tekin ardından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesini Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde bulunan taziye evinde ziyaret etti. Tekin, baba Mehmet İyem'e baş sağlığı dileklerini iletti.

Tekin, taziyelerinin ardından Gaziantep Valiliğine ziyarette bulundu.

Taziye ziyaretinden sonra "40 Bin Öğretmene Bisiklet Dağıtım Töreni"ne katılan Bakan Tekin, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezinde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuştu. Bakan Tekin konuşmasında, yerel yönetimlerle daima iş birliği içinde olduklarını ve bu anlamda onlara ayrı sempati duyduğunu söyledi.

Her bireyin hayatında asli mesleklerinin yanında topluma faydalı hobisinin bulunması gerektiğini belirten Tekin, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın bu anlamda en iyi örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Yavaşca'nın asıl mesleğinin hekimlik olduğunu hatırlatan Tekin, "Bunun yanında müzisyenliği ve sanatkârlığı bulunuyordu rahmetlinin. Bizlerin de eğitimci olarak bir sürü başka rolümüz var. Bugün buradaki etkinlik de bizim, gençlerimizin, çocuklarımızın doğaya ve gelecek kuşaklara olan borcumuz... Doğayı tasarruflu kullanmak, etkin kullanmak, zarar vermeden kullanmak için gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu anlamda bu proje buna da hizmet edecek ama biz de asli görevimizin yanında topluma örnek olma anlamında gelecek kuşaklara olan ödevlerimizi hatırlatma anlamında birbiriyle çok güzel örtüşen bir proje bu." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğretmenlerin geleceği inşa eden kutsal mesleğe sahip olduklarını belirtti.