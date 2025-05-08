Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bilişim ekosistemi içinde buluşturan 8-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilişim teknolojileri alanında projeler üreten öğrenci ve öğretmenleri desteklemek amacıyla düzenlenen Gençtek Zirvesi’nde konuştu.

Bakan Tekin, okulların teknolojik altyapısını güçlendirmek için etkileşimli tahta ve internet erişimi sağladıklarını, Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) hayata geçirdiklerini hatırlattı.

“Muhalefetin ‘İsraf’ eleştirilerine rağmen bu altyapıyı kurduk. Teknolojik gelişmeleri çocuklarımızın takip edebileceği bir ekosistem oluşturduk ve bu adımlar sonuç vermeye başladı” dedi.

Tekin, 2024-2025 eğitim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni müfredatı hayata geçirdiklerini belirtti. Eleştirilere yanıt veren Tekin, “Değişen dünyada eğitim, sadece bilgi verme odaklı değil; bilgiyi beceriye dönüştürme üzerine kurulu. Çocuklarımıza ‘NASA’ya sunum nasıl hazırlanır?’ı teorik olarak değil, uygulamalı olarak öğretmek istiyoruz. 2011’de bizi eleştirenler, bugün teknolojik imkanlarımız için övgü alıyor. Eleştirilere rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN FEDAKÂRLIĞA HAZIRIZ”

Bakan Tekin, “Türkiye’nin geleceğini gençlere emanet edeceğimizin farkındayız. Sizi dünyanın en donanımlı gençliği olarak yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Eleştirileri göğüsleyerek, çocuklarımızı rekabet koşullarına hazır, donanımlı bireyler olarak yetiştireceğiz” dedi. Tekin, öğretmenlere ve ailelere de teşekkür ederek, “Ülkenin en büyük ailesi olarak geleceğe hizmet etmek için Bakanlık olarak sonuna kadar destek olacağız. Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yoğun destek veriyor” açıklamasını yaptı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, geçen yıl başlatılan GençTek çalışmasıyla 21 ilde etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Canlı, “e-Spor, e-Ticaret, oyun tasarımı, yapay zekâ ve web programlama gibi güncel temalara odaklandık. Öğrenci ve öğretmenlerimizin hayal dünyasını tüm Türkiye ile paylaşıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Tekin, çalışma gruplarını temsilen öğretmenlere plaket verdi ve stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.