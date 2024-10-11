Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, okulun elektrik ve kimya atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin ziyaret kapsamında okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek görüş ve önerileri dinledi.

Daha sonra Rami Kütüphanesinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nı ziyaret eden Bakan Tekin, stantları da gezerek fuar katılımcılarıyla sohbet edip, kitapları inceledi.