Çeşitli programlara katılmak üzere Konya’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) -Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyarette olarak Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret ederek Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bakan Tekin’i Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek ziyaretleri ve eğitime destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla ecdat yadigârı tarihi taş binada; şehrin binlerce yıllık tarihine ışık tutan Dijital Tanıtım Merkezi'nde tarihi ve kültürel yolculuğa çıktık. Tarihi binada gerçekleştirilen inşa; ecdadımızın hatırasını koruyarak ilim irfan şehri Konya’mıza değer katmış. Bu sırada, başarılı çalışmalarıyla katma değer oluşturmayı hedefleyen üniversite öğrencilerimizle projeleri hakkında görüştük. Bu atmosferin oluşmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm kardeşlerime ve ziyaretimize eşlik eden ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.