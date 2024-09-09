Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla öğretmenler ve Bakanlık personeli için birer mektup kaleme aldı.ANKARA (İGFA) - Meslektaşlarına kısa mesaj gönderen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mektubunda şu ifadeleri kullandı:



"Değerli Meslektaşım,

Eğitim camiamızda her eylül ayı, yenilenme ve tazelenme anlamı taşır. Okulların açılmasıyla birlikte yeni filizlerle buluşma heyecanını yaşadığımız bu dönem, kalplerimiz coşku ve umutla doludur. Bu duyguların kaynağı ise sizlerin mesleğinize olan bağlılığınız ve geleceğe olan inancınızdır. Sizler, yalnızca bilgi ve deneyim aktaran bireyler değil aynı zamanda eğitim sistemimizin en önemli yapı taşlarısınız.

Yeni eğitim öğretim yılına başlarken her bir çocuğumuzun rehberliğiniz ve sevgi dolu yönlendirmelerinizle büyüyüp gelişeceğine ve bu sayede Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin güçlü geleceğine sağlam adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum.

Sevgili öğretmenim, aileleri tarafından büyük bir güvenle size emanet edilen evlatlarımızın geleceğine umut olmak, millî ve manevi değerlerimize bağlı bireyler yetiştirmek için çaba göstereceğinize olan inancım tamdır. Bu inançla çıktığımız yolda daima yanınızda olduğumu, sizinle yan yana yürüdüğümü bilmenizi isterim.

Varlığınızla güçlendiğimiz 2024-2025 eğitim öğretim yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum.

Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Bakan Tekin, eğitim çalışanları için kaleme aldığı mektubunda ise şöyle hitap etti:

"Değerli Çalışma Arkadaşım,

Yeni eğitim yılının başlangıcı vesilesiyle eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olan siz değerli idari personelimize duyduğum derin minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

Siz, büyük ailemizin kıymetli bir üyesisiniz. Birlikte başardığımız her şeyin özverili katkılarınızla mümkün olduğunun farkındayım.

Bu yıl da hep birlikte katılımcı, adil ve hoşgörülü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Beraber çözüm üretecek ve öğrencilerimize en iyiyi sağlamak için el birliğiyle çalışacağız. Emeğinizin ve çabanızın değerini bilerek nice başarılara imza atacağınıza olan inancım tamdır. Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda daima yanınızda olduğumu bilmeni isterim.

2024-2025 eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla..."