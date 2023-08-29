Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde okul bahçelerinde öğrencilerin geleneksel oyunlara tevşik edilmesi konusunda il müdürlerine talimat verdi. Bakan Yusuf Tekin, bu uygulamanın hayata geçmesinin çocukların dijital ortamlardan arınmasına da katkı sağlayacağını belirtti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek mesai kavramı olmadan gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Tüm yöneticilerden mütevazı, alçak gönüllü olmalarını isteyen Bakan Tekin, oturduğu koltuktan güç alan değil; koltuğuna itibar katan birer yönetici olmaları gerektiğini söyledi. Tekin, yöneticilerden öğretmen ve veli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı iletişime açık ve ulaşılabilir olmalarını istedi.

OKUL BAHÇELERİNDE GELENEKSEL OYUNLARA TEŞVİK

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunların yapılabileceğine işaret eden Bakan Tekin, "Okullarımızda çocuklarımızın kısa da olsa fiziksel aktiviteyle güne başlamalarını önemsiyoruz. Kuşkusuz çocuklarımızı terletecek ve güne yorgun başlatacak şeyler de istemiyoruz." dedi.

İl müdürlerinden şehirlerine gittikten sonra ilk iş olarak okulların bakım, onarım ve benzeri konulardaki durumunu tekrar gözden geçirmelerini isteyen Bakan Tekin, 11 Eylül'de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime hazır hâle getirileceğini kaydetti.