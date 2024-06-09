Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için bir anma mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için yayımladığı anma mesajında, öğretmenliğin insanlığın geleceğine kendini adama olduğunu belirtti.

"Böyle bir adanmışlıkla, vatan ve millet sevgisiyle görevine başlamış olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilişinin üzerinden yedi yıl geçti" diyen Bakan Tekin, "Acımız ilk günkü gibi taze. Onu ve onun gibi vatanın dört bir yanında yaşamını evlatlarımızın eğitimine sunmuşken şehit düşmüş bütün öğretmenlerimizin hatırası bizim için azizdir. Bu ülkenin gelişmesinden, gücünden korkan ve büyüyen eğitim imkânlarından rahatsız olan acizler bilsinler ki: her zaman bahçesinde ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı okullarda ders zilimiz çalacak, o dersliklerde bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan ve bu topraklara sahip çıkacak evlatlarımız yetişmeye devam edecek, maarif davamızın kudreti yücelecek ve öğretmenlerimiz bu azimle yollarında yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "Türk evladı şühedayı hiçbir zaman unutmayacak. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyoruz, ruhu şad olsun..." ifadeleri yer aldı.