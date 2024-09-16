Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i ayrı ayrı kabul etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i makamında ayrı ayrı kabul etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre görüşmelerde Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki eğitim iş birliği konularının da ele alındığı kaydedildi.