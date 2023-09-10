Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi itibariyle resmen başlıyor.

Yeni dönem dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik mesaj yayımladı

Bakan Tekin mesajında, uzun bir yaz tatilinin ardından ilk zil sesiyle sınıfları dolduracak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim yılının kapısını aralayacağını belirterek, bu nedenle herkesin bu heyecanın ortakları olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak adına yeni eğitim öğretim yılında da hep birlikte azim ve sebatla çalışacaklarını belirten Bakan Tekin, "Hepimiz aynı istikamette emin adımlarla yürüyen güçlü bir ekibin üyeleriyiz. Ülkemizin geleceğine dair hangi tahayyülümüz varsa ve eğitim hususunda ne yapacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Eğitimde gerçekleşecek başarıların en büyük pay sahibi, eğitimin lokomotifi ve Bakanlığımızın asli unsuru öğretmenlerimiz, eğitime gönül vererek ülkemizin geleceğini eğitimle şekillendirme gayretinde olan bu ekibin en dinamik üyeleridir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan "Türkiye Yüzyılı"nda vatan evlatlarını yarınlara hazırlayacak yegâne şahsiyetler, öğretmenlerdir. Çocuklarımıza rehberlik edecek, onların hayatına dokunacak ve medeniyet tasavvurumuzu maarif davamızla şekillendirecek olan sizlersiniz. Geleceğe güçlü bir şekilde uzanacak olan aziz milletimiz, siz kıymetli öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir. Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her anlamda destekleyicisi olacağımız gibi istişare kültürüyle şekillenen, öğretmenin saha tecrübesiyle kendini revize eden bir maarif anlayışının da güçlü bir takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mesajında velilere de mesajlar veren Bakan Tekin, "Yeni dönemde eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarda göstereceğiniz duyarlık, gelişim çağında olan öğrencilerimizin eğitimine ayıracağınız zaman ve özverinizden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi, tek başımıza bizim altından kalkamayacağımız kadar büyük ve önemli bir sorumluluktur. Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için gelin, bu sorumluluğu hep beraber omuzlayalım, kendi çocuğumuza ve etrafımızdaki tüm çocuklara destek olalım. 2023- 2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal bir seferberlik dönemi olarak kabul edelim" ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin son mesajını ise öğrencilere veren Bakan Tekin, "Her biriniz, potansiyelinizi en üst düzeye çıkaracak; dünyaya, insanlığa ve ülkenize katkı sağlayacak yeteneklere sahip bireyler olmaya adaysınız. Öğretmenlerimiz, sizleri en iyi şekilde desteklemek ve rehberlik etmek için buradalar. Velilerimiz, sizlerle iş birliği içinde başarınızı desteklemeye hazır. Sizlere düşen yegâne görev, en iyi şekilde geleceğe hazırlanmaktır. Yeni dönemin sizlere sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.