Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğrenci, öğretmen ve velilere ayrı ayrı mesajlar veren Bakan Tekin, yeni dönemin her kesime hayırlı olmasını diledi.

"Birbirimize, öğrencilerimize, okullarımıza ve derslerimize yeniden heyecanla kavuştuğumuz bu yeni başlangıç, inşallah hepimiz için başarılı, hayırlı, verimli ve keyifli geçer" diyen Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile adım attıklarını belirterek, "Eğitim öğretim programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde otuz beş oranında sadeleştirdik. Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin bir çok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum" dedi.

Yeni programların okul öncesi (ana sınıfı), ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacağının mesajını veren Bakan Tekin, "Eğitim ailemizin en önemli aktörü ve modelin uygulayıcısı öğretmenlerimiz, mesleki çalışma dönmelerinde gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitimlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz, uygulama aşamasında karşılaştıkları problemlerin çözümünde öğretmenlerimizin yanında olacağız" dedi.

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar" başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocukarın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirlediklerini ifade eden Bakan Tekin, yeni nesillerin inşasında üzerine düşeni yapacak ve 'Türkiye Yüzyılı'nın hakkını vereceklerini söyledi.

Bakan Tekin, mesajının sonunda öğrencilere de seslenerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının kendinizi daha iyi tanıdığınız, becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir okul yılı olmasını diliyor; hepinizin gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.