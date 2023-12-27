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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yaparak şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara yönelik 29 ilde başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 ilde 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını belirtirken, 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmalarda gözaltına alınan 125 kişiden 6'sinin adli kontrolle, 29'unun ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını duyuran Bakan Tunç, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam ettiği kaydedildi.

Bakan Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.