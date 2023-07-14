100 bin mahkumu ilgilendiren infaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teklifinin 'af' düzenlemesi olmadığına dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - TBMM'de kabul edilen 100 bin mahkumu ilgilendiren infaz düzenlemesi ile ilgili COVID-19 döneminde izinde bulunan hükümlüler kalan cezalarını denetimli serbestlikle tamamlayacaklar.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabul edilen kanun teklifinin 'af' düzenlemesi olmadığını vurguladı.

Bakan Tunç, "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp, COVID-19 izninde bulunan, koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1679596544843038720

31 Temmuz 2023 tarihine dikkat çeken Bakan Tunç, 31/7/2023 tarihi itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edileceğini, yine aynı tarih itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceğini kaydetti.

Bakan Tunç, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabileceğini belirtti.

31 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacağı ancak bu kişiler suç şlemeleri halinde doğrudan cezaevine alınacağıni söyledi.