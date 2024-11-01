Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıyı tehdit etmenin kimsenin hakkı ve haddi olmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" diyen Bakan Tunç, paylaşımında, Anayasa'nın 138. maddesine dikkati çekerek, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki protesto mitinginde, Esenyurt operasyonunu yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i de hedef alan sözleriyle dikkati çekmişti. Özel, Başsavcı Gürlek için konuşmasında, "Bir telefonla aldığı emirle koştu geldi, dünkü operasyonu yönetti. Buradan sesleniyorum; Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Ona da talimatı FETÖ veriyordu. Sonra günü gelince sıçan gibi kaçtı. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün!" diyerek tepki göstermişti.