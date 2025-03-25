Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddet çağrısının hiçbir zaman hukuk tarafında korunamayacağı gibi, düşünce ve ifade özgürlüğünün de bir aracı olamayacağını söyledi. Bakan Tunç, terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsızla sokağı karıştıran vandalların tek tek tespit edilerek gözaltıların devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Şiddet çağrısının hiç bir zaman hukuk tarafından korunamayacağı gibi, şiddetin hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün bir aracı olamaz, olmaması gerektiğinin altını çizen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olarak sokağı karıştıran vandalların tek tek tespit edildiğini ve gözaltıların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletin sabrının zorlandığını belirten Tunç, bu ahlaksızlığı ve aşağılık hareketleri lanetlediğini aktardı.

Meydanlarda kontrolsüz kalabalıklar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, Türkiye'nin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesini de eleştiren Bakan Tunç, bu konuda boykot çağrısı yapılarak bu yolla ekonominin hedef alınmasının çok tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ifade etti.