Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli ifadeler dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldığı belirtilirken, yurtdışında olan şüpheli hakkında yakalama çıkarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından resen soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1803042797601067356