İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 106 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 106 kişinin gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, ayrıca, "Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir. Yasaması, yürütmesi, yargısıyla ülkemizde kuvvetler ayrılığı esastır. Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargıya saldırmak, yargı mensuplarını tehdit etmek, onlara hakaret etmek, demokratik hukuk devletinde asla kabul edilemez.''diye konuştu.

"KANUN KARŞISINDA AYRICALIK YOK"

Kanun karşısında ayrıcalık yok. İddialar, deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflığı ile kamuoyu öğrenecektir. Soruşturma ile ilgili hiçbir bilgi olmadan lehte ya da aleyhte hükme varmak doğru değildir. Hak arama yolları açıktır. Sürekli sükûnet ile takip etmek, verilecek kararları saygı ile karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1902332920628674656